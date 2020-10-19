Прямой эфир
Сюжет:

Собянин заявил о нахождении оптимального пути борьбы с COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москве удалось найти оптимальный путь, который поможет в ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 19 октября, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

На удаленной высоте: как Москва реагирует на ужесточение ограничений
Бизнес пока легко справляется с новыми мерами, а граждан тревожные новости не пугают

«Мне кажется, в Москве удалось найти оптимальный путь, двигаясь по которому мы сможем защитить уязвимые группы населения и сохранить достаточный объем плановой медицинской помощи, а с другой стороны — сможем не допустить тотального локдауна, который нанесет непоправимый ущерб экономике и доходам людей», — считает он.

По его словам, главное условие успеха — взаимное доверие и совместные усилия всех жителей города.

За последние сутки в Москве 1767 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 275 648.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска, речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространением COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й классы и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Осенние каникулы в школах длятся с 5 по 18 октября, действие социальных карт учащихся также было приостановлено . Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020