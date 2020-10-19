Собянин заявил о нахождении оптимального пути борьбы с COVID-19

Москве удалось найти оптимальный путь, который поможет в ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 19 октября, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Мне кажется, в Москве удалось найти оптимальный путь, двигаясь по которому мы сможем защитить уязвимые группы населения и сохранить достаточный объем плановой медицинской помощи, а с другой стороны — сможем не допустить тотального локдауна, который нанесет непоправимый ущерб экономике и доходам людей», — считает он.

По его словам, главное условие успеха — взаимное доверие и совместные усилия всех жителей города.

За последние сутки в Москве 1767 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 275 648.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска, речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространением COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й классы и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Осенние каникулы в школах длятся с 5 по 18 октября, действие социальных карт учащихся также было приостановлено . Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

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