Еще 1767 человек вылечились от COVID-19 в Москве

За последние сутки в Москве 1767 пациентов вылечились от коронавируса. Об этом 19 октября сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1767 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 275 648», — сказала она журналистам.

Ранее, 18 октября, стало известно, что в столице скончался 51 пациент с положительным тестом на COVID-19. Общее число летальных исходов в Москве с начала пандемии составило 6009.

По данным на 18 октября, в России выявлено 1 399 334 случая коронавируса, скончались более 24,1 тыс. человек, выздоровели 1 070 575.

Накануне заслуженный врач России Александр Карабиненко заявил, что для защиты от коронавируса в зимний период стоит позаботиться о максимальных мерах безопасности.

Он отметил, что поведение SARS-CoV-2 в холодное время года пока не изучено, поэтому следует продолжать носить маски и перчатки.

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