В Москве за сутки скончался 51 пациент с коронавирусом

За последние сутки в столице умер 51 пациент с положительным тестом на COVID-19. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве с начала эпидемии составило 6009.

Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По последним данным, в России выявлено 1 399 334 случая коронавируса, скончались более 24,1 тыс. человек, выздоровели 1 070 575.

Накануне заслуженный врач России Александр Карабиненко заявил, что для защиты от коронавируса в зимний период стоит позаботиться о максимальных мерах безопасности.

Он отметил, что поведение SARS-CoV-2 в холодное время года пока не изучено, поэтому следует продолжать носить маски и перчатки.

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