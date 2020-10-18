В России число новых случаев COVID-19 за сутки превысило 15 тыс.

За минувшие сутки в России выявлено 15 099 новых случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах. Об этом 18 октября сообщили в оперативном штабе по контролю за коронавирусом.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (4610), Санкт-Петербурге (674) и Подмосковье (460). За последние сутки в России умерли 185 пациентов с подтвержденным коронавирусом, полностью выздоровели 5377 человек.

В общей сложности за всё время пандемии в России зафиксировано 1 399 334 случая коронавируса. Из них 24 187 человек умерли, 1 070 575 — выздоровели.

16 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что большинство новых заболевших коронавирусом в России ― это офисные работники.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй российской вакцины от COVID-19 объявил президент РФ Владимир Путин 15 октября. Препарат «ЭпиВакКорона» разработан новосибирским центром «Вектор», пишет «Газета.ру».

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