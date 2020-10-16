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Попова заявила о наибольшем числе заболевших COVID среди офисных работников

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Большинство новых заболевших коронавирусом в России ― это офисные работники. Об этом в пятницу, 16 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня, ― это люди, работающие в офисе», ― сказала она в эфире Первого канала.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с ростом заболеваемости COVID-19, однако власти держат ситуацию под контролем.

Кроме того, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что определенные шаги, которые позволяют выйти из пандемии, уже «нащупаны». Кроме того, глава министерства подчеркнул, что за время пандемии произошло достаточно большое количество изменений, которые почувствовал каждый.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По последним данным, в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровело 1 056 582 человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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