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В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября рассказал, как в Кремле реагируют на рост количества выявленных случаев заболевания COVID-19 в стране.

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При этом летальность от коронавируса не изменилась за время эпидемии

«Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно, именно поэтому принимаются весьма энергические меры, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать», — сказал Песков.

Он добавил, что несмотря на текущую динамику заболеваемости, власти держат ситуацию под контролем.

В России за минувшие сутки выявили 15 150 новых случаев COVID-19, пишет «Газета.ру». Всего в стране с начала эпидемии было зафиксировано 1 369 313 случая. Скончались 23 723 человек, выздоровели 1 056 582.

Накануне заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что стабилизация и дальнейший спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается в начале ноября.

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В целом, по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, Россия управляет ситуацией с COVID-19 и коронавирус не стал опаснее или злее, а просто пришел в свой сезон.

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