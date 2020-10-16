Мурашко заявил о «нащупывании» шагов для более быстрого выхода из пандемии

Определенные шаги, которые позволяют выйти из пандемии, уже «нащупаны». Об этом в пятницу, 16 октября, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня, находясь по-прежнему в состоянии пандемии, с одной стороны, мы чувствуем, что мы еще активно в ней, и мы продолжаем в ней активно меняться, и нельзя ни в коем случае успокаиваться. С другой стороны, в нашей риторике чувствуется уверенность, что мы нащупали те шаги, которые позволят нам быстрее выйти из пандемии», ― отметил он на заседании в рамках форума «Биотехмед».

Кроме того, глава министерства подчеркнул, что за время пандемии произошло достаточно большое количество изменений, которые почувствовал каждый.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с ростом заболеваемости COVID-19, однако власти держат ситуацию под контролем.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что основная масса заболевших — это люди от 30 до 60 лет и среди них самый высокий удельный вес — это работники офисов и структур госуправления.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровело 1 056 582 человека.

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