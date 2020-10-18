Сбежавший из «коронавирусной» больницы мужчина найден мертвым

В Свердловской области обнаружили тело мужчины, который сбежал из больницы для зараженных коронавирусом.

Об этом сообщает 18 октября издание «Между строк» со ссылкой на СК по региону.

Отмечается, что 41-летний пациент самовольно ушел из ЦГБ № 1 на Вагонке в Нижнем Тагиле в июле. О его пропаже заявили родственники.

Труп сбежавшего нашли в лесу, признаков криминала не обнаружено. Следователи устанавливают причины гибели мужчины.

В мае сообщалось, что в Таганроге мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и пытался уехать на переполненном автобусе в другой населенный пункт. Полицейские сопроводили автобус, а затем на машине скорой помощи доставили нарушителя больницу.

В его отношении было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.