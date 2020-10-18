Прямой эфир
Сюжет:

Сбежавший из «коронавирусной» больницы мужчина найден мертвым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Свердловской области обнаружили тело мужчины, который сбежал из больницы для зараженных коронавирусом.

День пик: что положит конец ежедневным рекордам по коронавирусу
Каждый третий россиян продолжает посещать массовые мероприятия, каждый восьмой не принимает никаких мер защиты

Об этом сообщает 18 октября издание «Между строк» со ссылкой на СК по региону.

Отмечается, что 41-летний пациент самовольно ушел из ЦГБ № 1 на Вагонке в Нижнем Тагиле в июле. О его пропаже заявили родственники.

Труп сбежавшего нашли в лесу, признаков криминала не обнаружено. Следователи устанавливают причины гибели мужчины.

В мае сообщалось, что в Таганроге мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и пытался уехать на переполненном автобусе в другой населенный пункт. Полицейские сопроводили автобус, а затем на машине скорой помощи доставили нарушителя больницу.

В его отношении было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020