Силовики в Минске начали применять спецсредства для разгона протестующих

Силовые структуры применяют спецсредства для разгона участников акции протеста в Минске. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что в районе универмага «Беларусь» на Партизанском проспекте были слышны громкие хлопки, похожие на разрывы светошумовых гранат.

«Произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями, после того как агрессивно настроенная толпа бросила в служебный транспорт и правоохранителей камни», — рассказали «Интерфаксу» в ГУВД Мингорисполкома.

При этом, как заявил «РИА Новости» очевидец, на Партизанском проспекте в Минске произошла стычка между силовиками и участниками оппозиционного марша. Он отметил, что в районе пересечения проспекта и улицы Кулешова к протестующим выбежали силовики и стали кидать что-то похожее на светошумовые гранаты.

В результате толпа отступила в направлении универмага «Беларусь».

В настоящее время в белорусской столице проходит несанкционированный властями марш оппозиции. К данному моменту задержаны 50 человек. Ранее в этот же день минская милиция подтвердила задержание участников акции протеста, не назвав число граждан.

Операторы связи ограничили доступ в интернет на фоне проводимых акций протеста. В центр Минска стянули автобусы с силовиками, спецтехнику и армейские грузовики.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, массовые протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.