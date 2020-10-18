Очевидцы сообщили о задержаниях участников шествия оппозиции в Минске

Правоохранители проводят задержания в центре Минска, где идет несанкционированный властями марш оппозиции. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил в воскресенье, 18 октября, «Интерфакс».

К настоящему времени задержаны 50 человек. Ранее в этот же день минская милиция подтвердила задержание участников акции протеста, не назвав число граждан.

Силовики преградили дорогу участникам очередного воскресного марша. Усиленные кордоны выставлены в районе метро «Автозаводская».

Партизанский проспект, по которому движутся тысячи манифестантов, полностью перекрыт цепями ОМОНа и подразделениями внутренних войск. Силовики разместили водометы и спецмашины. Расстояние между протестующими и заграждениями не превышает 300 м, отмечает ТАСС.

Операторы связи ограничили доступ в интернет на фоне проводимых акций протеста. В центр Минска стянули автобусы с силовиками, спецтехнику и армейские грузовики.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с итогом голосования вышли на улицы, массовые протесты не утихают до сих пор.