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Операторы объяснили ограничение доступа к интернету в Минске

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Белорусский оператор МТС подтвердил ограничение в Минске доступа к сети Интернет в рамках мероприятий, проводимых госорганами Белоруссии, «по обеспечению национальной безопасности». Ограничил доступ и оператор А1.

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Ограничения привели к снижению качества работы сервисов у абонентов, говорится 18 октября в сообщении МТС в Twitter. «В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 18 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета», — отметил А1 в Twitter.

Проблемы с доступом в интернет начались в Минске днем в воскресенье. В последние недели это регулярно происходит в дни проведения оппозицией массовых акций протеста.

Утром 18 октября в преддверии шествия сторонников оппозиции в центр города были стянуты силовики и спецтехника.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, массовые протесты не утихают до сих пор.

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