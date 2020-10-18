В центр Минска стянули автобусы с силовиками и спецтехнику

Автобусы с силовиками, спецтехника и армейские грузовики стянуты в воскресенье, 18 октября, в центр Минска. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время металлическими ограждениям огорожена площадь Независимости, по периметру которой дежурят милиционеры. Закрыт подземный торговый центр «Столица», оцеплены другие популярные у оппозиции места сборов.

К центру Минска по проспекту Независимости прошла колонна водометов, заградительных машин «Рубеж». Движение транспорта по прилегающим к проспекту улицам заблокировано.

Сторонники оппозиции намереваются собраться около 14:00 мск в районе станций метро «Площадь Ленина» и «Первомайская», после чего пройти маршем по Партизанскому проспекту.

Накануне в Минске прошел традиционный субботний «женский» марш в Минске. В нем приняли участие несколько десятков женщин. Затем состоялось шествие студентов. Всего в стране за нарушение законодательства по проведению массовых акций было задержано 58 человек.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, массовые протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.