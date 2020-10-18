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МВД Белоруссии назвало число задержанных в субботу

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Белорусские правоохранители в субботу, 17 октября, задержали 43 участника студенческого марша в центре Минска. Всего в стране за нарушение закона о проведении массовых акций задержаны 58 человек, сообщила в воскресенье, 18 октября, пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

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Как она уточнила в своем Telegram-канале, днем больше всего участников собрал несанкционированный генеральный женский марш в Минске.

«Участники мероприятия, в основном женщины, общей численностью около 150 человек, обозначив себя протестной символикой, прошли до площади Якоба Коласа, где в 14:30 разошлись. В целом акция прошла без происшествий», — рассказала Чемоданова.

Также в Минске от здания МГЛУ началось студенческое шествие. Участники акции пытались блокировать движение транспорта по улице Козлова, но акцию прекратили милиционеры. В ОВД доставили 43 участника.

В пятницу начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики Николай Карпенков заявил, что силовые структуры будут применять огнестрельное оружие на протестах в отношении тех, кто «поднимет руку с заточкой» на правоохранителей.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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