МВД Белоруссии назвало условие применения огнестрельного оружия на протестах

Силовые структуры Белоруссии будут применять огнестрельное оружие на протестах в отношении тех, кто «поднимет руку с заточкой» на правоохранителей. Об этом заявил в пятницу, 16 октября, начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Николай Карпенков.

«Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное», — сказал Карпенков в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он уточнил, что применено огнестрельное оружие будет в отношении тех, кто «подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов».

12 октября в МВД Белоруссии назвали протесты, организованные в стране, крайне радикальными. Сообщалось, что в связи с этим правоохранители и военнослужащие в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие.

В этот же день в белорусском МВД заявили, что число участников несанкционированных акций протеста в Белоруссии уменьшилось, но при этом повысилась агрессивность толпы.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.