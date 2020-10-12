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В МВД Белоруссии заявили о готовности применить боевое оружие на протестах

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Силовые структуры Белоруссии готовы применять боевое оружие для поддержания порядка на улицах Минска. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», ― говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день в белорусском МВД заявили, что число участников несанкционированных акций протеста в Белоруссии уменьшилось, но при этом повысилась агрессивность толпы.

Также в ведомстве добавили, что общее число протестующих по всей стране 11 октября составило порядка 11 тыс. человек, при этом 713 граждан были задержаны «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях».

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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