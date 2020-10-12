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В МВД Белоруссии отметили рост агрессивности протестующих

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Число участников несанкционированных акций протеста в Белоруссии уменьшилось, но при этом повысилась агрессивность толпы. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщила пресс-служба МВД республики.

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«11 октября в стране зафиксировано 25 протестных акций. По сравнению с предыдущими воскресными шествиями количество митингующих уменьшилось, но повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок (анархисты, ультрас и др.)», ― говорится в Telegram-канале ведомства.

В МВД подчеркнули, что общее число протестующих по всей стране 11 октября составило порядка 11 тыс. человек, при этом 713 граждан были задержаны «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях», пишет «Газета.ру».

В частности, в ходе митинга сторонников оппозиции в Минске были задержаны более 100 человек. Силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и водометы.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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