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В Минске начался «женский» марш белорусской оппозиции

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Несколько десятков сторонников оппозиции вышли на традиционный субботний «женский» марш в Минске. Об этом 17 октября сообщает корреспондент «РИА Новости».

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Отмечается, что небольшая группа участников марша собралась у ТЦ «Дана Молл» и начала движение по проспекту Независимости в сторону центра белорусской столицы. По дороге вышедшие на марш развернули бело-красно-белые флаги. Также, по данным корреспондента, у женщин в руках цветы и бело-красные зонты.

По мере движения к ним начинают присоединяться и другие сторонники оппозиции.

Накануне начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Николай Карпенков заявил, что силовые структуры Белоруссии будут применять огнестрельное оружие на протестах в отношении тех, кто «поднимет руку с заточкой» на правоохранителей.

Ранее 13 октября бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская предъявила главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором обозначила три требования оппозиции: его уход с поста главы государства, прекращение насилия на улицах страны и освобождение всех политзаключенных.

На выполнение требований она выделила 13 дней. В противном случае, заявила она, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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