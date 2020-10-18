Минская милиция подтвердила задержание участников акции протеста

Правоохранительные органы провели задержания в ходе марша белорусской оппозиции в Минске. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявили «РИА Новости» пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

«Есть задержанные участники несанкционированного массового мероприятия», ― рассказали агентству, при этом не уточнив точное количество задержанных.

Ранее в этот день очевидцы сообщили, что сотрудники силовых структур задержали 10 человек в ходе акции протеста в столице Белоруссии.

Также 18 октября стало известно, что автобусы с силовиками, спецтехника и армейские грузовики стянуты в центр Минска. Отмечалось, что огорожена площадь Независимости, по периметру которой дежурят милиционеры. Закрыт подземный торговый центр «Столица», оцеплены другие популярные у оппозиции места сборов.

К центру белорусской столицы по проспекту Независимости прошла колонна водометов, заградительных машин «Рубеж». Движение транспорта по прилегающим к проспекту улицам заблокировано.

Накануне в Минске прошел традиционный субботний «женский» марш в Минске. В нем приняли участие несколько десятков женщин. Затем состоялось шествие студентов. Всего в стране за нарушение законодательства по проведению массовых акций было задержано 58 человек.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, массовые протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.