В Минске начались задержания сторонников оппозиции

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать сторонников оппозиции, которые собираются на несанкционированный марш в центре Минска. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявили «Интерфаксу» очевидцы.

Как рассказали агентству, по городу курсируют микроавтобусы с «мобильными группами» силовиков, останавливаясь у небольших групп с бело-красно-белой символикой.

В настоящее время задержаны около 10 сторонников оппозиции.

Ранее в этот день стало известно, что автобусы с силовиками, спецтехника и армейские грузовики стянуты в центр Минска. Отмечалось, что огорожена площадь Независимости, по периметру которой дежурят милиционеры. Закрыт подземный торговый центр «Столица», оцеплены другие популярные у оппозиции места сборов.

К центру белорусской столицы по проспекту Независимости прошла колонна водометов, заградительных машин «Рубеж». Движение транспорта по прилегающим к проспекту улицам заблокировано.

Накануне в Минске прошел традиционный субботний «женский» марш. В нем приняли участие несколько десятков женщин. Затем состоялось шествие студентов. Всего в стране за нарушение законодательства по проведению массовых акций было задержано 58 человек.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, массовые протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.