В отношении Ирана перестало действовать оружейное эмбарго. С 18 октября страна может продавать и покупать вооружение. Ограничения действовали на протяжении 13 лет. Отмену санкций предусматривала сделка Ирана с США, РФ, КНР, Великобританией, Францией и Германией. Взамен в 2015-м Тегеран пообещал прекратить ядерные разработки. В августе США заявили, что Иран не исполнил требования договора. Вашингтон призвал продлить оружейное эмбарго. Большинство членов СБ ООН инициативу не поддержали.