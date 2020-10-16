Эрдоган вновь заявил о непризнании Крыма российским

Турция не признавала и не признает воссоединение Крыма с Россией. Об этом заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле 16 октября.

«Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. И в рамках этого мы всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. Турция не признавала и не признает аннексию Крыма», — цитирует Эрдогана «Интерфакс».

По его словам, сейчас продолжается работа по реализации проектов строительства жилья для крымских татар и возведения мечети в Киеве.

В феврале текущего года Эрдоган уже говорил, что Турция продолжит отстаивать территориальную целостность Украины и не признает воссоединение Крыма с Россией.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.