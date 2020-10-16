В Подмосковье число штрафов за отсутствие масок в транспорте сократилось на 45%

В Московской области за неделю количество выписанных штрафов за несоблюдение масочного режима сократилось на 45%. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщила пресс-служба министерства транспорта Подмосковья.

«Всего более 4 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. волонтеров, ежедневно контролировали соблюдение пассажирами и водителями масочного режима. <…> За неделю число штрафов на водителей сократилось на 53%, а на пассажиров ― на 34%», ― отметила первый замминистра транспорта Московской области Анна Кротова.

В ведомстве добавили, что на 30 железнодорожных станциях в округах, где наибольшее число заболевших, планируют организовать термометрию, а после измерение температуры планируется организовать на 250 железнодорожных станциях и 44 автовокзалах региона.

Ранее в этот день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе развивается не по лучшему сценарию.

Накануне стало известно, что с 17 октября в Московской области будет запрещено посещение развлекательных заведений с 0:00 до 8:00. Под действие соответствующего постановления губернатора попадают все здания, строения и помещения, в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровело 1 056 582 человека.

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