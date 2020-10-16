Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

Ситуация с распространением коронавируса в Московской области развивается не по лучшему сценарию. Об этом в пятницу, 16 октября, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Также глава региона добавил, что в настоящее время наблюдается серьезная нагрузка на систему здравоохранения области, связанная с коронавирусом.

«Спасение, сохранение жизни наших жителей ― это приоритетная задача, поэтому большую работу мы проводим по созданию дополнительных коек в разных географических направлениях, городах Московской области», ― сказал Воробьев на заседании правительства.

Губернатор отметил, что число коек для пациентов с коронавирусом может быть увеличено до 18 тыс.

Накануне стало известно, что с 17 октября в Московской области будет запрещено посещение развлекательных заведений с 00:00 до 08:00. Под действие соответствующего постановления губернатора попадают все здания, строения и помещения, в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровело 1 056 582 человека.

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