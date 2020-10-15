Прямой эфир

В Подмосковье запретили посещение развлекательных заведений с 00.00 до 08.00

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 17 октября в Московской области будет запрещено посещение развлекательных заведений с 00.00 до 08.00. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано в четверг, 15 октября, на сайте правительства региона.

Ковид-контроль: на дискотеку пустят по QR-коду
Новая мера может помочь оперативно отследить цепочки заражения коронавирусом

«Под развлекательными мероприятиями в целях настоящего пункта понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия», — говорится в тексте документа.

Под действие постановления попадают все здания, строения и помещения, в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий.

Также в четверг стало известно, что с 19 октября в ночных клубах, барах, на дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях Москвы вводится система идентификации посетителей по QR-коду. Согласно соответствующему указу Собянина, с этой даты работники и посетители смогут попасть в открытые с 0:00 до 6:00 заведения при условии регистрации номера телефона.

По состоянию на 15 октября в Московской области выявлено 71 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 1 443 летальных исходов. С начала пандемии из больниц выписаны 59 510 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020