В Подмосковье запретили посещение развлекательных заведений с 00.00 до 08.00

С 17 октября в Московской области будет запрещено посещение развлекательных заведений с 00.00 до 08.00. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано в четверг, 15 октября, на сайте правительства региона.

«Под развлекательными мероприятиями в целях настоящего пункта понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия», — говорится в тексте документа.

Под действие постановления попадают все здания, строения и помещения, в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий.

Также в четверг стало известно, что с 19 октября в ночных клубах, барах, на дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях Москвы вводится система идентификации посетителей по QR-коду. Согласно соответствующему указу Собянина, с этой даты работники и посетители смогут попасть в открытые с 0:00 до 6:00 заведения при условии регистрации номера телефона.

По состоянию на 15 октября в Московской области выявлено 71 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 1 443 летальных исходов. С начала пандемии из больниц выписаны 59 510 человек.

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