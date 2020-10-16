Мурашко назвал сроки вакцинации работающих в «красной зоне» врачей

До конца 2020 года планируется привить от коронавируса всех врачей, работающих в «красной зоне». Об этом в пятницу, 16 октября, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Врачей нужно привить всех, кто работает на скорой помощи и в местах, опасных в плане заражения от пациентов. Сегодня Министерство промышленности совместно с Минздравом это реализуют», ― подчеркнул он в рамках форума «Биотехмед» в Геленджике.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с ростом заболеваемости COVID-19, однако власти держат ситуацию под контролем.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

Вторую вакцину от этой инфекции разработал научный центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.

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