YouTube ограничит доступ к роликам о теории заговора.

— Сегодня мы делаем еще один шаг по обузданию ненависти и оскорблений, удаляя больше контента с содержанием теории заговора, используемого для оправдания насилия в реальном мире, — говорится в заявлении видеохостинга.

Подобные ограничения уже вводились почти два года назад. Закрыли доступ к материалам распространенной в США QAnon. Согласно этой теории, президент США Дональд Трамп разоблачит международную схему педофилии.