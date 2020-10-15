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Мурашко назвал объем коечного фонда для больных COVID-19

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Сегодня в России развернуто 182 тыс. коек для больных коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 15 октября, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

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«На максимум мы разворачивали в стране 184 тыс. коек, сегодня развернуто 182 тыс. коек. На них находятся заполненными 162 тыс. коек и 20 тыс. коек — это резерв, который на сегодняшний день может быть использован. По реанимационным койкам — загружено менее 10%», — сказал он.

9 октября глава минздрава Подмосковья Светлана Стригункова сообщала о наличии в области 9 тыс. койко-мест для пациентов с коронавирусом, а несколько дней спустя глава региона Андрей Воробьев пообещал увеличить это число до 15 тыс.

5 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии в городе двух резервных госпиталей для пациентов с коронавирусом — в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское». По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, пока в Москве хватает коек для заболевших COVID-19, но их резервы не бесконечны. Рост числа выявленных заболевших в городе она связала с «тотальным несоблюдением масочного режима».

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