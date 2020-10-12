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Власти Подмосковья увеличат количество коек для больных COVID-19

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К началу ноября власти Московской области увеличат количество коек для пациентов с коронавирусом до 15 тыс. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев в понедельник, 12 октября.

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«Мы приложили дополнительные усилия, чтобы к 1 ноября у нас в разных территориях было необходимое количество мест для пациентов», — цитирует его «Интерфакс».

9 октября глава минздрава Подмосковья Светлана Стригункова сообщала о наличии в области 9 тыс. койко-мест для пациентов с коронавирусом.

По ее словам, по сравнению с августом количество выявленных случаев заболевания COVID-19 выросло в три раза из-за увеличения количества тестов.

7 октября Воробьев призвал жителей региона отказаться от поездок на общественном транспорте. Он отметил, что главной задачей властей является сдерживание распространения коронавирусной инфекции, поэтому сами горожане должны быть ответственными и дисциплинированными, чтобы избежать повторения весеннего локдауна.

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