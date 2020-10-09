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В Подмосковье подготовили 9 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

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Около 9 тыс. койко-мест подготовили в Московской области для пациентов с коронавирусной инфекцией в 48 больницах региона. Об этом пятницу, 9 октября, рассказала глава минздрава Подмосковья Светлана Стригункова, сообщает «Радио 1».

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По ее словам, по сравнению с августом число заболевших коронавирусом выросло в три раза из-за увеличения количества тестов.

Ранее в Подмосковье из-за коронавируса закрыли на карантин 110 школьных классов. Еще 80 классов закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ, уточняет НСН.

При этом глава регионального Роспотребнадзора Ольга Микаилова заявила в эфире телеканала «360», что роста заболеваемости коронавирусом среди детей в Подмосковье не фиксируется, он идет за счет взрослых, среди которых показатель вырос на 50%.

7 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал местных жителей отказаться от поездок на общественном транспорте. Он отметил, что главной задачей властей является сдерживание распространения коронавирусной инфекции, поэтому сами горожане должны быть ответственными и дисциплинированными, чтобы избежать повторения весеннего локдауна.

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По данным оперштаба, в России за сутки выявлено 12 126 новых случаев коронавируса, что является самым большим приростом с момента распространения инфекции в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при дальнейшем увеличении прироста числа новых случаев COVID-19 в стране федеральный оперштаб может принять дополнительные меры.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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