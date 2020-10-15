Алиев рассказал о связывающих Россию и Азербайджан узах дружбы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг обратился к народу России, заявив об узах дружбы и сотрудничества двух стран. Об этом он сказал в ходе интервью «РИА Новости».

«Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, сотрудничества, взаимопонимания. И уверен, что никакая сила не может на это повлиять. Хотя мы видим попытки с разных направлений внести раздор, внести какое-то недоверие», — сказал Алиев в ходе параллельного интервью лидеров Азербайджана и Армении.

Алиев добавил, что благодаря последовательной политике и российского, и азербайджанского руководства «мы не только не откатываемся назад, но идем вперед».

Президент Азербайджана обратился к российской аудитории и выразил надежду на большее понимание позиции Азербайджана. «Потому что иной раз бывают разные мнения в связи с конфликтом, с его историей, сегодняшним состоянием. Опираясь на факты, хочу довести до внимания наших зрителей, что на самом деле происходило и происходит», — отметил азербайджанский лидер.

Помимо этого Алиев заявил, что за время последнего обострения в Нагорном Карабахе погибли 43 мирных жителя Азербайджана, более 200 ранены, около 2 тыс. домов разрушено.

Новый виток конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошел 27 сентября. Ответственность за произошедшее стороны возложили друг на друга.

9 октября в Москве по инициативе российской стороны состоялись переговоры, по итогам которых Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако после этого Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в обстрелах территорий.