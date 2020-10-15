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В Химках дворник надписью из опавших листьев попросил жителей носить маски

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В подмосковных Химках дворник необычным образом напомнил жителям о необходимости соблюдать меры безопасности во время пандемии коронавирусной инфекции. 33-летний Джамшит выложил послание «Носите маски» из опавших листьев. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает телеканал «360».

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По мнению мужчины, появляться в общественных местах следует только в медицинской маске. Он сам всегда работает в маске и никогда не болеет.

Сотрудник управляющей компании хочет, чтобы люди поскорее победили коронавирус.

Ранее в этот же день сообщалось, что на экранах, установленных в аэропорту Домодедово, начали транслировать ролики «Пожалуйста, носите маски!». Они напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, пишет РИАМО. Ролики показывают на 100 электронных мониторах в зонах регистрации и вылета.

В начале октября представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила рост заболеваемости COVID-19 в стране, но подчеркнула, что Российская Федерация готова к новой вспышке инфекции, так как у нее есть инструменты борьбы с коронавирусом.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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