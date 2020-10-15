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Ролики с призывом надевать маски запустили в аэропорту Домодедово

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На экранах, установленных в аэропорту Домодедово, транслируют ролики «Пожалуйста, носите маски!». Они напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Ролики показывают на 100 электронных мониторах в зонах регистрации и вылета.

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Как пишет «Подмосковье сегодня», подмосковное министерство транспорта направило в аэропорт Домодедово 60 волонтеров, которые будут контролировать соблюдение пассажирами масочного режима.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об усилении в регионе контроля за соблюдением масочного режима. Он пообещал регулярно проводить проверки на строительных объектах, промышленных и торговых предприятиях, в такси и в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что только за один день, 12 октября, около 9,2 тыс. пассажиров пытались воспользоваться общественным транспортом без масок. Из них 8,5 тыс. — пассажиры электричек, более 660 — пассажиры автобусов. Волонтеры проверили около 100 тыс. человек, 90% из них были с масками, но надевали их по требованию полицейских и волонтеров.

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