Названо число нарушивших масочный режим пассажиров в Подмосковье

Порядка 9,2 тыс. пассажиров пытались воспользоваться общественным транспортом без масок в понедельник, 12 октября. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Из них 8,5 тыс. — на железнодорожном транспорте и более 660 — пассажиры автобусов», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ведомства. Всего утром волонтеры проверили около 100 тыс. человек, 90% из них были с масками. Большая часть пассажиров надевала маску по требованию полицейских и волонтеров..

Надевать медицинскую маску нужно не только при посадке в транспортное средство, но и на прилегающей инфраструктуре.

В целом в общественном транспорте Московской области число нарушений масочного режима пассажирами снизилась на 80%, отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Как она напомнила ранее в понедельник, власти организовали продажу масок на автовокзалах, железнодорожных станциях и во всех автобусах. Если ранее цена маски была от 20 до 29 рублей, то сегодня она стоит 5 рублей

Требование о ношении масок стало обязательным с мая. За отсутствие средств индивидуальной защиты грозит штраф 5 тыс. рублей.