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Жители Подмосковья начали скупать в транспорте подешевевшие медицинские маски

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Жители Подмосковья за первую декаду октября скупили больше медицинских масок, чем за весь сентябрь. Это может быть связано со снижением стоимости масок. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

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«Организовали продажу масок на автовокзалах, железнодорожных станциях и во всех автобусах. Цена маски менялась — была от 20 до 29 рублей. Сегодня маска стоит пять рублей», — цитирует чиновницу официальный сайт правительства региона.

Приобрести маску можно как за наличные средства, так и по карте «Стрелка». В целом спрос на индивидуальные средства защиты среди жителей Подмосковья вырос.

Ранее в этот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что к 1 ноября необходимо подготовить 15 тыс. коек для тех, кто может заразиться коронавирусом. Он поручил найти во всех округах Подмосковья дополнительных врачей, медицинский персонал и машины скорой помощи, чтобы была возможность быстро и надежно оказывать помощь всем, кто в ней нуждается

Накануне глава региона поручил усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса, сообщает телеканал «360».

10 октября директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что отказаться от защитных масок после введения второй части вакцины от COVID-19 можно через три недели. По мнению ученого, ркончательное решение об отказе от маски следует принимать после анализа, который установит уровень проективных антител. Снять маску можно при наличии большого их количества в организме пациента, уточняет НСН.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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