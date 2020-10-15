Захарова выразила надежду на стабилизацию обстановки в Киргизии

Москва рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в Киргизии и будет оказывать этому необходимое содействие. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в республике. Россия как стратегический партнер и союзник Киргизии оказывала и будет оказывать для этого всё необходимое содействие», — сказала Захарова.

По ее словам, Россия также надеется на то, что «этот процесс будет проходить в рамках конституции и национального законодательства».

Ранее в этот же день президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Он также попросил премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков «увести своих сторонников» из Бишкека и вернуть мирную жизнь жителям.

14 октября парламент Киргизии утвердил Жапарова в должности премьер-министра страны.

В Киргизии начались массовые протесты, сопряженные с беспорядками, после парламентских выборов 4 октября. Избирательный барьер преодолели только четыре из 16 партий, участвовавших в выборах. Сторонники проигравших фракций вышли на улицы столицы республики. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы ряд политиков.

Тогда действующий президент республики Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. Центризбирком республики отменил итоги состоявшегося голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего в республике премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Ожидается, что новые выборы президента в Киргизии состоятся не раньше, чем через три месяца.