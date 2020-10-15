Путин наградил 50 медиков за борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин отметил 50 медиков почетными грамотами и благодарностями за борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение главы государства «О поощрении» опубликовано на официальном портале правовой информации в четверг, 15 октября.

Медицинские работники награждаются «за заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга». Почетных грамот удостоились 28 медиков, еще 22 медработникам объявлена благодарность президента России.

Кроме того, в соответствии с документом российский лидер наградил почетными грамотами главу исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаила Кузнецова, его заместителя Игоря Кастюкевича, а также двух волонтеров за активное участие в подготовке и проведении общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

21 сентября Путин наградил 20 медицинских работников за вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Врачи и медсестры были награждены почетными званиями, а также медалями и орденами, в том числе орденом Александра Невского, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

19 июня президент России Владимир Путин учредил новые награды для медиков и волонтеров за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение жизни пациентов — орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

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