В Кремле отказались обсуждать подробности ударов Баку по объектам Еревана

В Кремле не смогли дать дополнительную информацию об уничтожении одного из объектов в Армении, о котором сообщалось накануне. Соответствующее заявление для журналистов сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 15 октября.

«В настоящий момент мне нечего добавить по этому вопросу», — сказал он.

В среду Песков заявил, что стороны, которые провели многочасовые переговоры в Москве по ситуации с Нагорным Карабахом, не удовлетворены тем, как выполняются договоренности о прекращении режима огня. Он добавил, что российские военные проверяют появившуюся 14 октября информацию об уничтожении одного из объектов в Армении.

«Наше военное ведомство проверяет эту информацию, они находятся в постоянном контакте со своими коллегами с двух сторон», — сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу ранее переговорил с азербайджанским и армянским коллегами относительно ситуации в регионе.

Песков добавил, что говорить о возможном вступлении в силу каких-либо механизмов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) можно будет после результатов проверки, пишет «Газета.Ру».

Ранее в тот же день Армения обвинила Азербайджан в нанесении удара по территории своей страны в приграничной с Карвачаром зоне, где расположена военная техника.

Представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян 14 октября заявил об уничтожении азербайджанского Су-25. Минобороны Республики Азербайджан опровергло сообщения об уничтожении своего штурмовика.

В свою очередь МИД Азербайджана заявило о «предотвращении минометной угрозы ракетного удара» по городу Гандже сил Армении, назвав уничтожение армянской техники неотъемлемым правом Баку на самооборону.

Соглашение о прекращении огня с 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших было заключено между Арменией и Азербайджаном 9 октября. Переговоры прошли в Москве и продолжались более 10 часов.

Однако спустя некоторое время стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Ответственность за произошедшее Армения и Азербайджан возложили друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.