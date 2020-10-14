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МО Армении сообщило о сбитом Су-25 ВВС Азербайджана в Карабахе

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Военные непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбили штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана. Об этом в среду, 14 октября, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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«Сегодня силами ПВО Армии обороны Карабаха сбит штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана», — написал Ованнисян на своей странице в Facebook.

Кроме того, пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян отметила, что военнослужащие Азербайджана атаковали военную технику на территории Армении.

«Четырнадцатого октября азербайджанские ВС атаковали на территории Армении, на границе с Карвачаром (Кельбаджар), военную технику, стоящую на боевом дежурстве, всего лишь основываясь на предположении, что якобы эта техника была готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана», — заявила Степанян в Facebook.

В свою очередь, в Баку на данный момент не выступили с опровержениями заявлений армянской стороны или ответными комментариями.

По итогам переговоров, состоявшихся в Москве 9 октября по инициативе российской стороны было заключено соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в регионе.

Вместе с тем, уже спустя несколько дней стороны обвинили друг друга в обстрелах в Карабахе, несмотря на перемирие.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Ответственность за произошедшее они возложили друг на друга.

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