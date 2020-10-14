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В Баку опровергли сообщения Еревана о сбитом Су-25 в Карабахе

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Минобороны Азербайджана в среду, 14 октября, опровергло сообщения армянской стороны об уничтожении штурмовика Су-25 ВВС республики.

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«Еще раз официально заявляем, что Военно-воздушные силы Азербайджана не используют боевую авиацию и никакой штурмовик Су-25 в воздух не поднимался», — говорится в заявлении ведомства в Facebook.

Об уничтожении Су-25 ранее в этот день сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. По его словам, воздушное судно сбили подразделения ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

9 октября было заключено соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в регионе. Переговоры прошли в Москве и длились более 10 часов в полностью закрытом формате.

Вместе с тем уже спустя несколько дней стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

14 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским и азербайджанским коллегами — Давидом Тонояном и Закиром Гасановым — и призвал стороны вернуться к выполнению соглашения по Карабаху.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Ответственность за произошедшее они возложили друг на друга.

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