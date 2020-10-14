Шойгу призвал Армению и Азербайджан к выполнению соглашений по Карабаху

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в среду, 14 октября, провел телефонные переговоры с армянским и азербайджанским коллегами — Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Темой переговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе переговоров министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

Переговоры состоялись в Москве по инициативе российской стороны. Их итогом стало соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, пишет «Газета.ру».

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако после достижения договоренности оборонные ведомства Армении и Азербайджана вновь обвинили друг друга в обстрелах.

13 октября Турция призвала провести четырехсторонние переговоры по вопросу урегулирования конфликта в регионе. Представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Москва якобы находится на стороне Еревана, а Анкара поддерживает Баку.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.