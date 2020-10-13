Турция призвала к четырехсторонним переговорам по Нагорному Карабаху

Турция предлагает провести четырехсторонние переговоры по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе с участием России. Об этом 13 октября заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

«Поскольку Россия находится на стороне Армении, а мы, Турция, поддерживаем Азербайджан, давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение этих проблем», — передает слова Калына телеканал TRT Haber.

По его словам, Минская группа за последние 30 лет так и не сумела найти решение для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, поэтому необходимо начать поиски нового механизма.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже 10 октября минобороны Армении сообщило о применении азербайджанскими вооруженными силами беспилотников на линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.

Вечером 10 октября генпрокуратура Азербайджана заявила, что армянскими вооруженными силами тяжелому артиллерийскому обстрелу были подвергнуты села Чеменли и Зангишали Агдамского района, и в результате взрыва снаряда погиб житель села Чеменли непризнанной НКР.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.