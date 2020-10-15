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В Кремле прокомментировали отставку президента Киргизии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле отреагировали на отставку лидера Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

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«Здесь, безусловно, невозможно давать оценку, основываясь на каких-то эмоциональных критериях. Важны любые действия, которые помогут в стабилизации обстановки в республике», — сказал Песков 15 октября.

Представитель Кремля отметил, что Россия очень внимательно отслеживает происходящее в республике. По его словам, посольства продолжают работать, связь осуществляется по дипломатической линии.

Вместе с тем Песков не стал комментировать, с кем в настоящее время Кремль напрямую контактирует в Бишкеке. Также он добавил, что из-за текущей обстановки в Киргизии Россия вынуждена приостановить оказание финансовой помощи республике.

«Вы знаете, сейчас нет как такого правительства, поскольку мы видим сейчас кризисный момент в республике. Конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации, конечно, определенная пауза имеет смысл», — добавил пресс-секретарь.

Жээнбеков подал в отставку ранее в этот день. Он отметил, что общественно-политическая ситуация в Бишкеке остается напряженной. На происходящее, по его мнению, не повлияли утвержденный состав парламента и президентские указы о новых назначениях, пишет «Газета.ру».

Ожидается, что новые выборы президента в Киргизии состоятся не раньше, чем через три месяца.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны и освободили из тюрьмы несколько политиков.

ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

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