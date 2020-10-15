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Лавров в разговоре с главой МИД Киргизии выразил обеспокоенность ситуацией в республике

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым в четверг, 15 октября, высказал обеспокоенность развитием ситуации в республике, сообщает МИД РФ.

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«Лавров также высказал обеспокоенность развитием внутриполитической ситуации в республике и подчеркнул готовность российской стороны к продолжению содействия легитимным органам власти Киргизии в интересах ее скорейшей стабилизации и возвращения в конституционное русло», — говорится в публикации.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, министры выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества между странами.

Ранее в этот же день президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Он также попросил премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков «увести своих сторонников» из Бишкека и вернуть мирную жизнь жителям.

14 октября парламент Киргизии утвердил Жапарова в должности премьер-министра страны.

В Киргизии начались массовые протесты, сопряженные с беспорядками, после парламентских выборов 4 октября. Избирательный барьер преодолели только четыре из 16 партий, участвовавших в выборах. Сторонники проигравших фракций вышли на улицы столицы республики. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы ряд политиков.

Тогда действующий президент республики Соронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. Центризбирком республики отменил итоги состоявшегося голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего в республике премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

В свою очередь Жээнбеков 8 октября заявил, что готов покинуть свой пост, как только страна встанет на путь законности. Спустя два дня он выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым, которого освободили из заключения в ходе митингов. В тот же день на заседании парламента Киргизии депутаты рассмотрели вопрос введения режима ЧП и утвердили кандидатуру Жапарова, основателя партии «Мекенчил», в должности премьер-министра.

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