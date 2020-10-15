В «Векторе» рассказали о пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» начнутся после наработки промышленных объемов препарата. Об этом сообщили 15 октября «РИА Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Новосибирский центр «Вектор» после наработки промышленных объемов зарегистрированной вакцины проведет многоцентровое клиническое исследование с участием 40 тыс. добровольцев», — говорится в заявлении ведомства.

На текущий момент набор участников для пострегистрационных испытаний еще не начат и ведутся переговоры с клиническими центрами.

Планируется, что исследования пройдут в различных субъектах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирскую область, Алтайский край, Сахалинскую область.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от COVID-19, пишет «Газета.ру».

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в пострегистрационных клинических испытаниях «ЭпиВакКороны» примут участие 40 тыс. добровольцев, среди которых 150 граждан старше 60 лет. Первая партия вакцины, по ее словам, будет состоять из 60 тыс. доз.

Кроме того, российский лидер призвал наращивать производство двух российских вакцин от коронавируса и в первую очередь обеспечить препаратами российский рынок.

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