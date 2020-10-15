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РФ отказалась от консультаций с Австралией и Голландией по МН17

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Москва считает невозможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Голландией по катастрофе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс МН17, сообщает МИД России 15 октября.

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«Недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге», — говорится в заявлении.

В МИДе напомнили, что в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу против России в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» (рейса МН17). Тогда внешнеполитическое ведомство расценило этот шаг как удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения продолжить «порочный путь» возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию.

В заявлении говорится, что Российская Федерация была открыта для контактов со следствием, передала существенный объем ценных материалов и выступала за проведение полного и независимого расследования в соответствии с положениями резолюции СБ ООН 2166. По информации МИД РФ, часть из предоставленных Россией данных, опровергающих многие «выводы» следствия, была «специально в этих целях рассекречена».

В 2018 году Россия согласилась на проведение трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с обстоятельствами трагедии, однако Гаага «выбрала другой путь», подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ.

«Игнорируя любые доводы и нашу готовность к диалогу, Нидерланды преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы», — заключили в МИД РФ.

О том, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов к России в связи с крушением Boeing на Украине в 2014 году, стало известно 15 июля.

12 декабря 2019 года МИД России уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в ведомстве заявили, что совместная следственная группа (ССГ), сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Инцидент расследовала ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию и обвиняют в том, что якобы в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

Президент России Владимир Путин заявил в мае 2018 года, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на РФ.

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