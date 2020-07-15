ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов к России в связи с крушением MH-17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к РФ в связи с крушением Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом в среду, 15 июля, сообщается на сайте суда.

«Правительство Нидерландов подало заявление в ЕСПЧ против России. Это связано с крушением 17 июля 2014 года Boeing, совершавшего рейс MH17 над территорией Восточной Украины», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ЕСПЧ, правительство Нидерландов утверждает, что самолет был сбит из зенитной установки «Бук», которая якобы принадлежала России.

«Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20», — приводит агентство ТАСС слова представителя суда.

12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в ведомстве заявили, что совместная следственная группа (ССГ), сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Инцидент расследовала ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию и обвиняют в том, что якобы в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

Президент России Владимир Путин заявил в мае 2018 года, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на Россию.