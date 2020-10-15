В Минздраве рассказали о самочувствии раненного в Карабахе блогера Котенка

Раненный в карабахском городе Шуши российский журналист Юрий Котенок продолжает лечение в Ереване, его состояние удовлетворительное. Об этом сообщил помощник российского министра здравоохранения Алексей Кузнецов в четверг, 15 октября.

«Гражданин России, получивший ранение в Нагорном Карабахе, Ю.П. Котенок продолжает лечение <...>. Пациент находится на контроле специалистов Минздрава России», — цитирует его «РИА Новости».

Кузнецов уточнил, что вопрос о возможности перевозки журналиста в Москву будет решаться в ближайшие дни.

Блогер был ранен во время обстрелов собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц 8 октября.

Котенок рассказывал, что с места обстрела его вывез диакон, который молился за него, а также благодарил всех, кто участвовал в его спасении.

Лечащий врач Котенка Шаген Даниелян отмечал, что журналист потерял 3,5 л крови — он получил ранения в области грудной клетки, живота и конечностей. 10 октября стало известно, что Котенок вышел из комы, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Помимо Котенка в ходе обстрелов ранения получили журналист Левон Арзанов и член сопровождавшей их группы Грант Баладян. Оба позднее были доставлены в Россию, Котенка оставили на лечение в Ереване, пишет «Газета.ru».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября поручил разобраться в инциденте с обстрелом собора, выразив предположения, что это или действия армянских вооруженных сил, или возможная ошибка азербайджанских формирований.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Ответственность за произошедшее они возложили друг на друга.