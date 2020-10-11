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Раненный в Карабахе блогер Котенок рассказал об обстреле и спасении

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Раненный в результате обстрела собора Казанчецоц в городе Шуши в Нагорном Карабахе российский блогер Юрий Котенок рассказал корреспонденту ВГТРК о деталях обстрела и спасения.

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«Мы приехали, у нас группа составляла три человека. Получилось так, что взрыв произошел в нескольких метрах от меня», — сказал Котенок в программе «Новости» на «России 24» 11 октября.

По словам Котенка, его завалило, но сознание он не потерял. По его словам, «было очень тяжело дышать» из-за того, что от прежних ударов по храму в воздухе было много пыли.

Блогер отметил, что его вывез с места обстрела диакон, который молился за него, и поблагодарил всех, кто участвовал в его спасении.

Сейчас пострадавший находится в отделении реанимации медцентра в Ереване.

Ранее 8 октября два раза был обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши. В результате второго налета были ранены трое россиян — Юрий Котенок, журналист Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, которые прибыли в Карабах для освещения последствий бомбардировки этого храма в первой половине дня.

По словам настоятеля собора Андреаса Тавадяна, журналисты находились внутри храма во время атаки.

Лечащий врач Котенка Шаген Даниелян отмечал, что больной потерял 3,5 л крови. У него ранения в области грудной клетки, живота и конечностей. 10 октября пресс-секретаря ереванского медцентра «Эребуни» Шушан Унанян заявил, что Котенок вышел из комы и его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Во время первого удара по церкви в четверг никто не пострадал, но был поврежден сам храм, заявляли в Армении. Азербайджан сообщил, что стрелял только по военным объектам и «не берет на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные».

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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