Раненный в карабахском Шуши российский блогер Котенок вышел из комы

Раненный в городе Шуши в Нагорном Карабахе россиянин Юрий Котенок вышел из комы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ереванского медцентра «Эребуни» Шушан Унанян в субботу, 10 октября.

«Раненый журналист вышел из комы, отключен от аппарата искусственного дыхания», — сказала Унанян.

Она добавила, что Котенок начал говорить, но находится в стабильно тяжелом состоянии.

«Удар 100% был намеренным, еще до нашего приезда над церковью около 20 минут кружил беспилотник, как только мы оказались внутри, почти сразу был нанесен удар», — приводятся в Telegram-канале Котенка его слова.

В четверг два раза был обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши. В результате второго налета были ранены трое россиян — Юрий Котенок, журналист Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, которые прибыли в Карабах для освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.

Лечащий врач Котенка Шаген Даниелян отмечал, что больной потерял 3,5 л крови. У него ранения в области грудной клетки, живота и конечностей.

Во время первого удара по храму в четверг никто не пострадал, но была повреждена сама церковь, заявляли в Армении. Азербайджан сообщил, что стрелял только по военным объектам и «не берет на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные».

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.