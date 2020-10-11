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Настоятель церкви в Карабахе рассказал подробности обстрела в Шуши

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Настоятель собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц Андреас Тавадян рассказал корреспонденту «Известий» подробности обстрела в карабахском Шуши 8 октября, в котором пострадали российские журналисты Юрий Котенок и Левон Арзанов.

По его словам, во время первого взрыва он находился у колокольни, во время второго — у ворот собора. Услышав тревогу находящиеся на территории церкви решили спуститься в подвал, чтобы укрыться от атаки, но не успели дойти до убежища.

Также Тавадян отметил, что во время первого взрыва внутри собора находилась женщина с тремя детьми. Кроме того, по словам настоятеля, в городе в результате обстрелов также повреждены культурный центр и больница.

Журналисты прибыли к церкви, чтобы снять последствия первого обстрела. Они как раз находились внутри собора, когда на здание вновь обрушились снаряды.

В четверг два раза был обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши. В результате второго налета были ранены трое россиян — блогер Юрий Котенок, журналист Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян.

Лечащий врач Котенка Шаген Даниелян отмечал, что больной потерял 3,5 л крови. У него ранения в области грудной клетки, живота и конечностей. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Во время первого удара по храму в четверг никто не пострадал, но была повреждена сама церковь, заявляли в Армении. Азербайджан сообщил, что стрелял только по военным объектам и «не берет на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные».

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